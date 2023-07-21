Таропрогноз на 22 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Для більшості це буде чудовий день, щоб пробувати нове

Субота, 22 липня 2023 року, деяким може принести неприємні сюрпризи, проте для інших це буде сприятливий день, щоб вирішувати завдання та досягати успіху.

Принаймні саме так кажуть карти Таро, які випали в розкладі на двадцять другий день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Блазень (Дурень), перевернутий Король кубків, Маг

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Блазень (Дурень)

У суботу Вам може випасти можливість різко змінити щось, зайнятися новою справою, випробувати новаторський підхід. Дійте, але при цьому не ігноруйте голос своєї внутрішньої дитини, вона може бути Вам корисною.

Перевернутий Король кубків

У цьому положенні карта попереджає, що незабаром Ви можете втратити щось, а також зустрітися з нечесністю, підступністю та обманом. Будьте обережні при спілкуванні з кимось цього дня, хтось із них може носити маску.

Маг

Ця карта каже, що в суботу Ви можете отримати можливість досягти успіху, вирішити якісь завдання та примножити статок шляхом творчих та частково екстравагантних рішень. Не бійтеся пробувати нове.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року за картами Таро.