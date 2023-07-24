Не подкармливайте морковь этим удобрением: останетесь с ужасным урожаем

Не все удобрения одинаково полезны

Дачники выращивают различные растения в надежде получить богатый урожай. Ради того, чтобы получить вкусные, сочные и красивые плоды они не жалеют удобрений. Но важно знать, что буквально одна неправильная подкормка может свести на нет все усилия.

К примеру, если использовать во второй половине лета внести на грядки моркови азотистое удобрение, плоды будут мелкие и жесткие, но в то же время появится пышная зеленая ботва.

Азотсодержащие подкормки действительно полезны для растения, но еще в самом начале роста. В противном случае морковь не увеличивается в размере, а направляет все силы на наращивание зеленой массы.

Кроме того, "перекормленная" азотом морковь не будет долго храниться. Уже через месяц после сбора урожая она вся сгниет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие культуры можно успеть вырастить до конца лета на грядках, где до этого рос лук и чеснок.