Что посадить на грядку после лука и чеснока в июле: беспроигрышные варианты

До конца лета на грядке можно вырастить другие овощи

Урожай лука и чеснока обычно собирают в июле-августе. До конца сезона остается еще достаточно времени. Чтобы грядка не зарастала сорняками и не пустовала, на ней можно успеть вырастить другие культуры. Главное — участь климатические особенности региона.

Огурцы

После уборки чеснока на его место лучше всего посеять огурцы. Для этого нужно обязательно взять раннеспелые сорта. Если холода в ваш регион приходят рано, учтите, что впоследствии придется ставить дуги и накрывать посадки агроволокном или пленкой, чтобы поддерживать необходимую температуру.

Редиска и редька

Эту культуру стоит сажать в конце июля — августе, когда продолжительность светового дня достаточно уменьшится, чтобы редис не пошел в стрелку.

В июле же можно посеять черную редьку или дайкон.

Зелень

После лука и чеснока хорошо сеять пряную зелень. Хороший урожай дадут петрушка, укроп, шпинат, салат, кинза, руккола.

Если есть необходимость улучшить плодородие почвы, то на месте после лука и чеснока опытные дачники сеют белую горчицу, вику или фацелию.

Что посадить на грядки, где росли чеснок и лук на следующий год

Помимо уже перечисленных овощей и зелени в следующем сезоне на место чесночной или луковой грядки по правилам севооборота можно посадить:

картофель;

капусту;

кабачки и тыкву;

клубнику (можно сажать уже осенью после белой горчицы);

физалис;

болгарский перец;

томаты.

Что нельзя сажать на бывшей чесночной или луковой грядке

По правилам севооборота, на место, где раньше росли чеснок или лук, не рекомендуется сеять и высаживать:

снова лук или чеснок;

свеклу;

морковь.

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