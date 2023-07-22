Что посадить на грядку после лука и чеснока в июле: беспроигрышные варианты
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До конца лета на грядке можно вырастить другие овощи
Урожай лука и чеснока обычно собирают в июле-августе. До конца сезона остается еще достаточно времени. Чтобы грядка не зарастала сорняками и не пустовала, на ней можно успеть вырастить другие культуры. Главное — участь климатические особенности региона.
Огурцы
После уборки чеснока на его место лучше всего посеять огурцы. Для этого нужно обязательно взять раннеспелые сорта. Если холода в ваш регион приходят рано, учтите, что впоследствии придется ставить дуги и накрывать посадки агроволокном или пленкой, чтобы поддерживать необходимую температуру.
Редиска и редька
Эту культуру стоит сажать в конце июля — августе, когда продолжительность светового дня достаточно уменьшится, чтобы редис не пошел в стрелку.
В июле же можно посеять черную редьку или дайкон.
Зелень
После лука и чеснока хорошо сеять пряную зелень. Хороший урожай дадут петрушка, укроп, шпинат, салат, кинза, руккола.
Если есть необходимость улучшить плодородие почвы, то на месте после лука и чеснока опытные дачники сеют белую горчицу, вику или фацелию.
Что посадить на грядки, где росли чеснок и лук на следующий год
Помимо уже перечисленных овощей и зелени в следующем сезоне на место чесночной или луковой грядки по правилам севооборота можно посадить:
- картофель;
- капусту;
- кабачки и тыкву;
- клубнику (можно сажать уже осенью после белой горчицы);
- физалис;
- болгарский перец;
- томаты.
Что нельзя сажать на бывшей чесночной или луковой грядке
По правилам севооборота, на место, где раньше росли чеснок или лук, не рекомендуется сеять и высаживать:
- снова лук или чеснок;
- свеклу;
- морковь.
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