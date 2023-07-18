Что нельзя делать с чесноком после выкапывания: останетесь без урожая

Чеснок не сгниет, если провернуть с ним эти хитрости

Чеснок — неприхотливая в выращивании культура. Богатый урожай может получить даже неопытный дачник. Но сохранить выкопанный чеснок получается далеко не у всех.

Чтобы чеснок не сгнил и не покрылся плесенью крайне важно провести правильную подготовку овоща к зимнему хранению.

Опытные дачники знают, что после выкапывания нельзя складывать чеснок в ящики и корзины. Овощ должен отлежаться на открытом воздухе примерно 6 часов. После этого чеснок отряхивают от лишней земли и переносят в хорошо проветриваемое помещение — теплицу или сарай.

Не стоит сразу же отрезать ботву. Вместе с зеленью головки нужно подвесить под потолок или разложить по полкам на 2 недели. В течение этих 14 дней нужно периодически переворачивать чеснок.

Следующая процедура — удаление корней. Их нужно обрезать, оставив около трех миллиметров. Тогда же нужно удалить и стебли.

Только после всех этих процедур чеснок наконец можно разложить в ящики или корзины для зимнего хранения. Благодаря этим процедурам пряный овощ сохранится сочным и свежим до следующего лета.

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