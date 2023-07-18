Що не можна робити з часником після викопування: залишитеся без урожаю
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Часник не згниє, якщо провернути з ним ці хитрощі
Часник — невибаглива у вирощуванні культура. Багатий урожай може отримати навіть недосвідчений дачник. Але зберегти викопаний часник виходить далеко не у всіх.
Щоб часник не згнив і не покрився пліснявою, дуже важливо провести правильну підготовку овочів до зимового зберігання.
Досвідчені дачники знають, що після викопування не можна складати часник у ящики та кошики. Овочі повинні відлежатись на відкритому повітрі приблизно 6 годин. Після цього часник обтрушують від зайвої землі та переносять у приміщення, що добре провітрюється, — теплицю або сарай.
Не варто відразу ж відрізати бадилля. Разом із зеленню головки потрібно підвісити під стелю або розкласти по полицях на 2 тижні. Протягом цих 14 днів потрібно періодично перевертати часник.
Наступна процедура – видалення коренів. Їх потрібно обрізати, залишивши близько трьох міліметрів. Тоді ж треба видалити й стебла.
Тільки після всіх цих процедур часник, нарешті, можна розкласти в ящики або кошики для зимового зберігання. Завдяки цим процедурам пряний овоч збережеться соковитим і свіжим до наступного літа.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно доглядати кущі смородини після збирання врожаю.