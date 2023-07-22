Що посадити на грядку після цибулі та часнику у липні: безпрограшні варіанти

До кінця літа на грядці можна виростити інші овочі

Урожай цибулі та часнику зазвичай збирають у липні-серпні. До кінця сезону залишається ще достатньо часу. Щоб грядка не заростала бур’янами і не пустувала, на ній можна встигнути виростити інші культури. Головне – врахувати кліматичні особливості регіону.

Огірки

Після збирання часнику на його місце найкраще посіяти огірки. Для цього потрібно обов’язково взяти ранньостиглі сорти. Якщо холоди до вашого регіону приходять рано, врахуйте, що згодом доведеться ставити дуги та накривати посадки агроволокном або плівкою, щоб підтримувати необхідну температуру.

Редиска та редька

Цю культуру варто садити наприкінці липня — серпні, коли тривалість світлового дня досить зменшиться, щоб редис не пішов у стрілку.

У липні можна посіяти чорну редьку або дайкон.

Зелень

Після цибулі та часнику добре сіяти пряну зелень. Хороший урожай дадуть петрушка, кріп, шпинат, салат, кінза, рукола.

Якщо є необхідність покращити родючість ґрунту, то на місці після цибулі та часнику досвідчені дачники сіють білу гірчицю, віку або фацелію.

Що посадити на грядки, де росли часник та цибуля на наступний рік

Крім уже перерахованих овочів та зелені у наступному сезоні на місце часникової або цибулевої грядки за правилами сівозміни можна посадити:

картоплю;

капусту;

кабачки та гарбуз;

полуницю (можна садити вже восени після білої гірчиці);

фізаліс;

болгарський перець;

томати.

Що не можна садити на колишній часниковій чи цибулевій грядці

За правилами сівозміни, на місце, де раніше росли часник чи цибуля, не рекомендується сіяти та висаджувати:

знову цибулю або часник;

буряк;

моркву.

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