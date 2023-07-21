Помідори на грядках не червоніють: причини та як з цим боротися

Що робити, якщо томати не дозрівають

Іноді дачники стикаються із проблемою — урожай томатів вдався, але плоди на кущах залишаються зеленими та не хочуть червоніти. Тому є кілька причин.

Причина №1. Температура

Зазвичай погода є найімовірнішою причиною зупинки дозрівання томатів. Оптимальний температурний діапазон почервоніння – 20–25°С. Плоди можуть дозрівати та за іншої температури, але процес буде уповільнений.

При температурі вище 29 градусів протягом тривалого часу дозрівання може зовсім припинитися. Пара аномально холодних днів не вплине, але тривале похолодання повністю зупинить зростання рослини.

Що робити

Від перегріву томати можна захистити тіньовою тканиною, мульчуванням або додатковим поливом. Використовуйте крапельне зрошення для постійної вологості ґрунту. Уникайте надмірної обрізки.

У разі зниження температури використовуйте нетканий матеріал для укриття або покривні тунелі. При тривалому похолоданні зберіть плоди та дайте їм дозріти у приміщенні.

Причина №2 Нестача світла

Томат дуже вимогливий до світла. При поганій освітленості пагони витягуються, слабо розвиваються, плодоношення затримується, а смак та якість плодів погіршуються.

Що робити

Регулярно видаляйте пасинки та зайві лисячі, які перебувають у тіні та заважають циркуляції повітря.

Причина №3 Надлишок підживлення чи неправильні добрива

Томати люблять гарне харчування. Але високий вміст азоту у ґрунті змусить рослину направити всі сили на нарощування зеленої маси, а не на дозрівання плодів. Більшості рослин азот потрібний у фазі вегетативного росту. У фазі розмноження йому потрібно більше фосфору та калію.

Що робити

Під час висадки підживіть рослини універсальним добривом з уповільненим вивільненням. Уникайте підживлення томатів азотом безпосередньо перед цвітінням. У фазу цвітіння внесіть дозу органічного добрива з високим вмістом фосфору та калію. Підживлення не потрібне, якщо в ґрунті вже достатньо компосту та органічних речовин.

Причина №4 Перевантаженість кущів зав’язями

Якщо пасинки томатів не видалялися вчасно, то пишні квітучі кущі нескоро порадують урожаєм. На харчування великої кількості зав’язі рослині не вистачить сил.

Що робити

На високорослих томатах видаліть усі пасинки, залишивши 1-2 стебла, залежно від типу куща та сорту (дрібноплідні томати можна формувати у 2-3 стебла). Обріжте верхівки основного та бічних стебел над другим листом після верхньої кисті із зав’язями. Якщо бічні пагони слабкі, залиште на них по одній кисті з плодами, а верхні суцвіття, що недавно з’явилися, акуратно видаліть. Кущі великоплідних томатів бажано формувати в одне стебло.

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