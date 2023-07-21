Помидоры на грядках не краснеют: причины и как с этим бороться

Что делать, если томаты не созревают

Иногда дачники сталкиваются с проблемой — урожай томатов удался, но плоды на кустах остаются зелеными и не хотят краснеть. Этому есть несколько причин.

Причина № 1. Температура

Обычно погода является наиболее вероятной причиной остановки созревания томатов. Оптимальный температурный диапазон для покраснения – 20–25°С. Плоды могут дозревать и при другой температуре, но процесс будет замедлен.

При температуре выше 29 градусов в течение длительного времени созревание может и вовсе прекратиться. Пара аномально холодных дней не окажут большого влияния, но длительное похолодание полностью остановит рост растения.

Что делать

От перегрева томаты можно защитить теневой тканью, мульчированием или дополнительным поливом. Используйте капельное орошение для постоянной влажности почвы. Избегайте чрезмерной обрезки.

В случае понижения температуры используйте нетканый материал для укрытия или укрывные туннели. При длительном похолодании соберите плоды и дайте им дозреть в помещении.

Причина №2 Недостаток света

Томат очень требователен к свету. При плохой освещенности побеги вытягиваются, слабо развиваются, плодоношение задерживается, а вкус и качество плодов ухудшаются.

Что делать

Регулярно удаляйте пасынки и лишни лисья, которые находятся в тени и мешают циркуляции воздуха.

Причина №3 Избыток подкормки или неправильные удобрения

Томаты любят хорошее питание. Но высокое содержание азота в почве заставит растение направить все силы на наращивание зеленой массы, а не на созревание плодов. Большинству растений азот требуется в фазе вегетативного роста. В фазе размножения ему требуется больше фосфора и калия.

Что делать

Во время высадки подкормите растения универсальным удобрением с замедленным высвобождением. Избегайте подкормки томатов азотом непосредственно перед цветением. В фазу цветения внесите дозу органического удобрения с высоким содержанием фосфора и калия. Подкормка не нужна, если в почве уже достаточно компоста и органических веществ.

Причина №4 Перегруженность кустов завязями

Если пасынки томатов не удалялись своевременно, то пышные цветущие кусты нескоро порадуют урожаем. На питание большого количества завязей у растения не хватит сил.

Что делать

На высокорослых томатах удалите все пасынки, оставив 1-2 стебля, в зависимости от типа куста и сорта (мелкоплодные томаты можно формировать в 2-3 стебля). Обрежьте верхушки основного и боковых стеблей над вторым листом после верхней кисти с завязями. Если боковые побеги слабые, оставьте на них по одной кисти с плодами, а недавно появившиеся верхние соцветия аккуратно удалите. Кусты крупноплодных томатов желательно формировать в один стебель.

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