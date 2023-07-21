Ложная мучнистая роса на помидорах: как бороться с грибком народными средствами
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Реагировать на это заболевание нужно быстро!
Фитофтороз или ложная мучнистая роса — это одно из самых распространенных и опасных заболеваний, которое чаще всего поражает урожай помидоров. Болезнь распространяется достаточно быстро, поэтому бороться с ней нужно моментально.
Самое эффективное, что вы можете сделать, чтобы защитить свои помидоры от этого грибка-вредителя, — это опрыскать их фунгицидами, пишет santeplus. Если вы не хотите использовать промышленные продукты, вот список натуральных ингредиентов, которые вам помогут.
Как избавиться от фитофтороза на помидорах
- Крапивный навоз
Навоз крапивы – это фунгицид, который очень хорошо помогает отпугивать фитофтороз на томатах. Для его приготовления вам понадобится 1 кг свежей крапивы (без цветков), 10 л воды (без хлора) и большая деревянная или пластиковая емкость.
- Замочите крапиву в воде, накройте ее и оставьте в тени. Пузырьки, которые появятся на поверхности, являются признаком начала брожения.
- Перемешивайте через день, чтобы выпустить скопившийся газ. Ваш препарат начнет плохо пахнуть! Это значит, что все идет хорошо! Ферментация может длиться до 10 дней и более, если температура не высока.
- Если вы больше не видите пузырьков на поверхности, брожение окончено. Наполните опрыскиватель и распылите раствор на помидоры.
- Чеснок
Чеснок — очень эффективное природное средство от грибка. Заварите 50 г зубчиков чеснока в литре воды. Затем разбавьте полученный раствор еще в 4 литрах воды и опрыскивайте помидоры на солнце в течение нескольких дней подряд.
- Ромашка
Приготовьте ромашковый чай с 50 г цветков на литр воды. Перед опрыскиванием растений разведите каждый литр настоя в 9 литрах воды.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какое полезное удобрение для помидоров можно приготовить из четырех копеечных ингредиентов. Это средство отлично подойдет и для других растений.