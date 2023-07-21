Ложная мучнистая роса на помидорах: как бороться с грибком народными средствами

Реагировать на это заболевание нужно быстро!

Фитофтороз или ложная мучнистая роса — это одно из самых распространенных и опасных заболеваний, которое чаще всего поражает урожай помидоров. Болезнь распространяется достаточно быстро, поэтому бороться с ней нужно моментально.

Самое эффективное, что вы можете сделать, чтобы защитить свои помидоры от этого грибка-вредителя, — это опрыскать их фунгицидами, пишет santeplus. Если вы не хотите использовать промышленные продукты, вот список натуральных ингредиентов, которые вам помогут.

Как избавиться от фитофтороза на помидорах

Крапивный навоз

Навоз крапивы – это фунгицид, который очень хорошо помогает отпугивать фитофтороз на томатах. Для его приготовления вам понадобится 1 кг свежей крапивы (без цветков), 10 л воды (без хлора) и большая деревянная или пластиковая емкость.

Замочите крапиву в воде, накройте ее и оставьте в тени. Пузырьки, которые появятся на поверхности, являются признаком начала брожения. Перемешивайте через день, чтобы выпустить скопившийся газ. Ваш препарат начнет плохо пахнуть! Это значит, что все идет хорошо! Ферментация может длиться до 10 дней и более, если температура не высока. Если вы больше не видите пузырьков на поверхности, брожение окончено. Наполните опрыскиватель и распылите раствор на помидоры.

Чеснок

Чеснок — очень эффективное природное средство от грибка. Заварите 50 г зубчиков чеснока в литре воды. Затем разбавьте полученный раствор еще в 4 литрах воды и опрыскивайте помидоры на солнце в течение нескольких дней подряд.

Ромашка

Приготовьте ромашковый чай с 50 г цветков на литр воды. Перед опрыскиванием растений разведите каждый литр настоя в 9 литрах воды.

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