Невероятная сухая подкормка для томатов в июле: готовьтесь к роскошному урожаю
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Чтобы получить больше плодов, улучшите "питание" помидоров
Для выращивания вкусных и здоровых томатов требуются усилия. Важен не только выбранный сорт, а и полив с правильными удобрениями. Одну из подкормок следует вносить в июле.
Опытные дачники удобряют помидоры самодельной сухой смесью в июле, чтобы увеличить урожайность. Об этом рассказывает GreenPost.
Для удобрения томатов необязательно использовать химикаты или дорогие средства из магазина. Эффективную подкормку, которая в разы повышает плодоношение, легко приготовить своими силами из подручных продуктов.
Как сделать удобрение для помидоров? Вам потребуется три компонента: древесный пепел (предварительно просеянный), скорлупа яиц (в измельченном виде) и макуха горчицы. Просто соедините эти ингредиенты в равных пропорциях: сухое удобрение готово.
Как удобрять помидоры в июле? Сухое средство, которое вы приготовили, равномерно распределите на поверхности грядок с томатами. После этой манипуляции обильно полейте культуру. Урожай не заставит себя ждать.
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