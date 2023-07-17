Неймовірне сухе підживлення для томатів у липні: готуйтеся до розкішного врожаю

Щоб отримати більше плодів, покращіть "живлення" помідорів

Для вирощування смачних та здорових томатів потрібні зусилля. Важливим є не тільки вибраний сорт, а й полив з правильними добривами. Одне з підживлень слід вносити у липні.

Досвідчені дачники удобрюють помідори саморобною сухою сумішшю в липні, щоб збільшити врожайність. Про це розповідає GreenPost.

Для удобрення томатів необов’язково використовувати хімікати чи дорогі засоби з магазину. Ефективне підживлення, яке в рази підвищує плодоношення, легко приготувати самотужки з підручних продуктів.

Як зробити добрива для помідорів? Вам знадобиться три компоненти: деревний попіл (попередньо просіяний), шкаралупа яєць (у подрібненому вигляді) та макуха гірчиці. Просто з’єднайте ці інгредієнти у рівних пропорціях: сухе добриво готове.

Як удобрювати помідори у липні? Сухий засіб, який ви приготували, рівномірно розподіліть на поверхні грядок із томатами. Після цієї маніпуляції рясно полийте культуру. Урожай не забариться.

Раніше "Телеграф" розповідав, як упоратися із частою проблемою дачників – пожовтінням листя у томатів, перців й огірків. Якщо обприскати рослини спеціальним розчином, вдасться зберегти врожай.