Чим поливати помідори, щоб отримати розкішний урожай: рецепт саморобного підживлення

Якщо правильно підгодовувати рослину, то вона засипле вас плодами

Для отримання розкішного врожаю томатів важливі добрива. Це можуть бути не магазинні засоби, а натуральні підживлення для помідорів, які легко приготувати своїми руками із підручних продуктів.

Досвідчені дачники рекомендують поливати помідори саморобним розчином на основі харчової соди. Про це розповідає "Земляк".

Так, удобрення із соди допоможе підвищити врожайність томатів, а ще сприятливо вплине на смак плодів. Зробити підживлення дуже просто, все необхідне знайдеться у вас вдома.

Як приготувати добриво для помідорів? Спочатку розведіть 2 ст. ложки харчової соди у 10 л води. Потім додайте одну таблетку аспірину та 20-30 г господарського мила, попередньо натертого. Перемішайте інгредієнти: розчин для поливу томатів готовий. Проводьте обробку кущів цим засобом 1 раз на 10 днів.

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