Чем поливать помидоры, чтобы получить роскошный урожай: рецепт самодельной подкормки

Если правильно подкармливать растение, то оно засыплет вас плодами

Для получения роскошного урожая томатов важны удобрения. Это могут быть не магазинные средства, а натуральные подкормки для помидоров, которые легко приготовить своими руками из подручных продуктов.

Опытные дачники рекомендуют поливать помидоры самодельным раствором на основе пищевой соде. Об этом рассказывает "Земляк".

Так, удобрение из соды поможет повысить урожайность томатов, а еще благоприятно повлияет на вкус плодов. Сделать подкормку очень просто, все необходимое найдется у вас дома.

Как приготовить удобрение для помидоров? Сначала разведите 2 ст. ложки пищевой соды в 10 л воды. Затем добавьте одну таблетку аспирина и 20-30 г хозяйственного мыла, предварительно натертого. Перемешайте ингредиенты: раствор для полива томатов готов. Проводите обработку кустов этим средством 1 раз в 10 дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как опытные огородники ускоряют процесс созревания томатов на грядке. Несколько проверенных хитростей обеспечат вас быстрым и чудесным урожаем. Также мы писали, как решит распространненую проблему дачников: избавиться от фитофторы на помидорах и картофеле.