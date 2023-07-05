Плодов станет в два раза больше: чем в июле подкормить помидоры для богатого урожая

Помидоры, пожалуй, один из самых любимых овощей на огороде

Как и большинство других растений на огороде, помидоры требуют достаточно света, тепла, воды и нуждаются в тщательном уходе. При соблюдении всех правил, на грядках вырастет множество красивых и сочных плодов. Но не стоит забывать, что каждый овощ нуждается в подкормке.

Если хотите увеличить урожай помидоров, тогда нужно в июле правильно "подпитать" растение, обеспечив ему доступ к ценным микроэлементам. Сделать это можно с помощью натуральных компонентов. Рецептом эффективной подкормки поделилась агроном Анастасия Коврижных, пишут Belnovosti.

Чем подкормить помидоры в июле

Для рецепта вам потребуется всего три компонента: просеянная зола, перемолотая яичная скорлупа и жмых горчицы. Все нужно смешать в равных количествах, отталкивайтесь от того, насколько у вас большой участок с помидорами. Разводить в воде полученную массу нет необходимости.

Раствор равномерно распределите по поверхности грядки, где растут овощи. А после этого просто полейте помидоры водой. Такая подкормка укрепит корневую систему, обогатит почву и повысит урожайность.

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