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Плодів стане вдвічі більше: чим у липні підгодувати помідори для багатого врожаю

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Світлана Шкурупій Світлана Шкурупій
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Чим підгодувати помідори у липні
Чим підгодувати помідори у липні. Фото pexels.com

Помідори, мабуть, один із найулюбленіших овочів на городі

Як і більшість інших рослин на городі, помідори вимагають достатньо світла, тепла, води і потребують ретельного догляду. За дотримання всіх правил, на грядках зросте безліч красивих і соковитих плодів. Але не варто забувати, що кожен овоч потребує підживлення.

Якщо хочете збільшити врожай помідорів, тоді потрібно в липні правильно "наситити" рослину, забезпечивши доступ до цінних мікроелементів. Зробити це можна за допомогою натуральних компонентів. Рецептом ефективного підживлення поділилася агроном Анастасія Коврижних, пишуть Belnovosti.

Чим підгодувати помідори у липні

Для рецепту вам знадобиться лише три компоненти: просіяна зола, перемелена яєчна шкаралупа і макуха гірчиці. Все потрібно змішати в рівних кількостях, відштовхуйтеся від того, наскільки у вас велика ділянка з помідорами. Розводити у воді отриману масу не потрібно.

Розчин рівномірно розподіліть на поверхні грядки, де ростуть овочі. А після цього просто полийте помідори водою. Таке підживлення зміцнить кореневу систему, збагатить грунт та підвищить урожайність.

"Телеграф" писав раніше, як зробити так, щоб помідори дозріли швидше. Городникам розповіли секретний інгредієнт.

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#Урожай #Помідори #Підживлення