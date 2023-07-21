Хибна борошниста роса на помідорах: як боротися з грибком народними засобами

Реагувати на це захворювання потрібно швидко!

Фітофтороз або хибна борошниста роса — це одне з найпоширеніших і найнебезпечніших захворювань, яке найчастіше вражає врожай помідорів. Хвороба поширюється досить швидко, тому боротися із нею потрібно миттєво.

Найефективніше, що ви можете зробити, щоб захистити свої помідори від цього грибка-шкідника, це обприскати їх фунгіцидами, пише santeplus. Якщо ви не хочете використати промислові продукти, ось список натуральних інгредієнтів, які вам допоможуть.

Як позбавитися від фітофторозу на помідорах

Кропив'яний гній

Гній кропиви – це фунгіцид, який дуже добре допомагає відлякувати фітофтороз на томатах. Для його приготування вам знадобиться 1 кг свіжої кропиви (без квіток), 10 л води (без хлору) та велика дерев’яна або пластикова місткість.

Замочіть кропиву у воді, накрийте її та залиште в тіні. Пухирці, які з’являться на поверхні, є ознакою початку бродіння. Перемішуйте через день, щоб випустити скупчений газ. Ваш препарат почне погано пахнути! Це означає, що все йде гаразд! Ферментація може тривати до 10 днів і більше, якщо температура висока. Якщо ви більше не бачите бульбашок на поверхні, бродіння закінчено. Наповніть обприскувач та розпорошіть розчин на помідори.

Часник

Часник – дуже ефективний природний засіб від грибка. Заваріть 50 г зубчиків часнику у літрі води. Потім розбавте отриманий розчин ще у 4 літрах води та обприскуйте помідори на сонці протягом кількох днів поспіль.

Ромашка

Приготуйте ромашковий чай із 50 г квіток на літр води. Перед обприскуванням рослин розведіть кожен літр настою у 9 літрах води.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке корисне добриво для помідорів можна приготувати із чотирьох копійчаних інгредієнтів. Цей засіб чудово підійде і для інших рослин.