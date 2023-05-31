Ці народні засоби вилікують ваші помідори: хитрощі як боротися з фітофторозом

Дієві рецепти, які чудово лікують фітофтороз на помідорах.

Фітофтороз – це одне з найпоширеніших захворювань помідорів, та й усіх пасльонових, у тому числі. Найсприятливіший час для цієї хвороби, коли довго йдуть затяжні дощі та знижується температура. Поки що така погода нам не світить, проте готовим треба бути до всього.

Часто недосвідчені городники відразу тікають купувати різні хімічні засоби від будь-якої хвороби, а ось досвідчені дачники вже давно перейшли на натуральні "ліки", пише портал prostoway. На щастя, таких засобів достатньо, щоб підібрати найоптимальніший для вас варіант.

Як позбавитися від фітофторозу на помідорах

Перше, що бажано зробити, це через тиждень після того, як ви посадите помідори, усі міжряддя посипте деревною золою, а потім полийте водою. Після цього повторіть цю ж процедуру, коли почнуть зав’язуватися плоди.

Тепер перейдемо безпосередньо до "лікування":

Часниковий настій

100 г часникових стрілок подрібніть і залийте 1 склянкою води. Потім залиште розчин на добу, щоб він настоявся. Після цього процідіть його, розведіть в 10 л води і додайте туди ще 1 г марганцівки. Цим розчином обробляйте помідори або інші пасльонові кожні 15 днів.

Молочно-йодовий розчин

1 л молока розведіть у 10 л води та додайте 10 крапель йоду. Обробляйте помідори цим розчином кожні два тижні.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке корисне добриво для помідорів можна приготувати із чотирьох копійчаних інгредієнтів. Цей засіб чудово підійде і для інших рослин.