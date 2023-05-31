Эти народные средства вылечат ваши помидоры: хитрости как бороться с фитофторозом

Действенные рецепты, которые отлично лечат фитофтороз на помидорах.

Фитофтороз – это одно из самых распространенных заболеваний помидоров, да и всех пасленовых, в том числе. Самое "благоприятное" время для этой болезни, когда долго идут затяжные дожди и снижается температура. Пока такая погода нам не светит, однако готовым нужно быть ко всему.

Часто неопытные огородники сразу бегут покупать различные химические средства от любой болезни, а вот опытные дачники уже давно перешли на натуральные "лекарства", пишет портал prostoway. К счастью, таких средств достаточно, чтобы подобрать самый оптимальный для вас вариант.

Как избавиться от фитофтороза на помидорах

Первое, что желательно сделать, это через неделю после того, как вы посадите помидоры, все междурядья посыпьте древесной золой, а затем полейте водой. После повторите эту же процедуру, когда начнут завязываться плоды.

Теперь перейдем непосредственно к "лечению":

Чесночный настой

100 г чесночных стрелок измельчите и залейте 1 стаканом воды. Затем оставьте раствор на сутки, чтобы он настоялся. После процедите его, разведите в 10 л воды и добавьте туда еще 1 г марганцовки. Этим раствором обрабатывайте помидоры или другие пасленовые каждые 15 дней.

Молочно-йодовый раствор

1 л молока разведите в 10 л воды и добавьте 10 капель йода. Обрабатывайте помидоры этим раствором каждые две недели.

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