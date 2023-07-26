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Таропрогноз на 27 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 27 июля
Прогноз Таро, чего всем ждать 27 июля. Фото telegraf.com.ua

День обещает быть весьма благоприятным

Четверг, 27 июля 2023 года, должен быть хорошим днем для новых начинаний, изменения жизни к лучшему и достижения своих целей.

Так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать седьмой день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Колесница, Туз жезлов, Рыцарь мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Колесница

Эта карта говорит, что в четверг Ваш разум будет перевешивать эмоции, ввиду чего этот день станет очень удачным для решения важных вопросов, избавления от всего лишнего и старого, начала здорового образа жизни.

Туз жезлов

Это карта зарождения чего-либо, — чувств, нового дела, идеи, замысла, цели, или какого-то события. Также в четверг Вам может сопутствовать удача и могут появиться какие-то деньги. Это будет отличный день для проявления инициативы.

Рыцарь мечей

Эта карта предсказывает внезапные, неожиданные события и может быть даже конфликт, но, если Вы будете действовать решительно, хладнокровно, и не станете игнорировать советы окружающих, Вы обязательно продвинетесь в своих планах.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца 2023 года по картам Таро.

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