Таропрогноз на 27 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

День обещает быть весьма благоприятным

Четверг, 27 июля 2023 года, должен быть хорошим днем для новых начинаний, изменения жизни к лучшему и достижения своих целей.

Так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать седьмой день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Колесница, Туз жезлов, Рыцарь мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Колесница

Эта карта говорит, что в четверг Ваш разум будет перевешивать эмоции, ввиду чего этот день станет очень удачным для решения важных вопросов, избавления от всего лишнего и старого, начала здорового образа жизни.

Туз жезлов

Это карта зарождения чего-либо, — чувств, нового дела, идеи, замысла, цели, или какого-то события. Также в четверг Вам может сопутствовать удача и могут появиться какие-то деньги. Это будет отличный день для проявления инициативы.

Рыцарь мечей

Эта карта предсказывает внезапные, неожиданные события и может быть даже конфликт, но, если Вы будете действовать решительно, хладнокровно, и не станете игнорировать советы окружающих, Вы обязательно продвинетесь в своих планах.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца 2023 года по картам Таро.