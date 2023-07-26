Таропрогноз на 27 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

День обіцяє бути вельми сприятливим

Четвер, 27 липня 2023 року, має бути чудовим днем для нових починань, зміни життя на краще та досягнення своїх цілей.

Так кажуть карти Таро, які випали у розкладі на двадцять сьомий день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Колісниця, Туз жезлів, Лицар мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Колісниця

Ця карта каже, що в четвер Ваш розум буде сильнішим за емоції, через що цей день стане дуже вдалим для вирішення важливих питань, позбавлення від всього зайвого і старого, початку здорового способу життя.

Туз жезлів

Це карта зародження чогось, — почуттів, нової справи, ідеї, задуму, мети чи якоїсь події. Також у четвер Вам може супроводжувати успіх і можуть з’явитися якісь гроші. Це буде чудовий день для прояву ініціативи.

Лицар мечів

Ця карта передбачає раптові, несподівані події і можливо навіть конфлікт, але, якщо Ви діятимете рішуче, холоднокровно, і не ігноруватимете поради оточуючих, Ви обов’язково просунетеся у своїх планах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця 2023 року за картами Таро.