Именины Маргариты: когда все Дни ангела Марго, и что нужно знать о носительницах этого имени

Разные формы этого имени широко распространены по всему миру

Женское имя Маргарита очень древнее, красивое, хоть и не сильно распространено сейчас в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно произошло и когда все Дни ангела Маргариты в году.

Значение имени Маргарита

Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "жемчужина" или "дочь света". Кроме того, "маргаритос", — один из эпитетов, который применялся к богине красоты и покровительнице моряков Афродиты. Также встречаются такие формы имени как Мара, Рита, Марго, Маргарет, Маргаритка, Мегги, Мардж, Мег, Меган, Грета, Гретель, Гретхен, Молли, Пегги.

Наиболее популярным имя было в средневековой Англии и в США в 16-18 веке, однако до сих пор во многих странах встречаются разные его формы.

Принято считать, что носительницы имени Маргарита обычно сильны духом, энергичные, прямолинейные, практичные, заботливые, имеют лидерские качества и талант к творчеству, но также капризные, эмоциональные и не прощают обиды.

Когда День ангела Маргариты?

Носительницы имени Маргарита празднуют именины дважды в году по церковному православному календарю:

30 июля, — великомученица Марина (Маргарита) Антиохийская ;

; 15 декабря, — Маргарита Закачурина.

Поздравление с Днем ангела Маргариты

Предлагаем пару открыток, которыми можно коротко поздравить Маргариту с именинами:

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя дарить женщинам по народным приметам.