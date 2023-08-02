Таропрогноз на 3 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В четверг, 3 августа 2023 года, некоторых ждут потери и плохие новости, в то время как у других наоборот могут возникнуть новые возможности.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на третий день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Тройка мечей, Повешенный, Король пентаклей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Тройка мечей

Еще эта карта называется Владыкой печали. В ближайшее время ждите дурных вестей, конфликтов и печали. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.

Повешенный

Эта карта говорит о человеке, который отрекся от чего-то для большего блага. Скоро у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни. Не бойтесь и просто верьте, что все будет так, как предназначено, и только к лучшему.

Король пентаклей

Эта карта обещает подъем в рабочих делах. Самое время подвести итоги своей работы, провести анализ и сделать выводы. Если захочется сразу взяться за новое дело, — не отказывайте себе в этом. Но не забудьте и отдохнуть.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в августе в финансовом плане по картам Таро.