Таропрогноз на 3 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг
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Рассказываем, что ждет всех в этот день
В четверг, 3 августа 2023 года, некоторых ждут потери и плохие новости, в то время как у других наоборот могут возникнуть новые возможности.
Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на третий день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:
Тройка мечей
Еще эта карта называется Владыкой печали. В ближайшее время ждите дурных вестей, конфликтов и печали. Карта советует проявить стойкость перед лицом проблем, — это поможет обрести духовный рост.
Повешенный
Эта карта говорит о человеке, который отрекся от чего-то для большего блага. Скоро у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни. Не бойтесь и просто верьте, что все будет так, как предназначено, и только к лучшему.
Король пентаклей
Эта карта обещает подъем в рабочих делах. Самое время подвести итоги своей работы, провести анализ и сделать выводы. Если захочется сразу взяться за новое дело, — не отказывайте себе в этом. Но не забудьте и отдохнуть.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в августе в финансовом плане по картам Таро.