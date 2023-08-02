Таропрогноз на 3 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер
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Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день
У четвер, 3 серпня 2023 року, на деяких чекають втрати та погані новини, тоді як у інших навпаки можуть виникнути нові можливості.
Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на третій день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:
Трійка мечів
Ще ця карта називається Владикою печалі. Найближчим часом чекайте поганих звісток, конфліктів та смутку. Карта радить проявити стійкість перед проблемами, — це допоможе набути духовного зростання.
Повішений
Ця карта говорить про людину, яка зреклася чогось для більшого блага. Скоро у Вас можуть змінитись цінності або статися зміни в житті. Не бійтеся і просто вірте, що все буде так, як призначено, і тільки на краще.
Король пентаклів
Ця карта обіцяє підйом у робочих справах. Саме час підбити підсумки своєї роботи, провести аналіз і зробити висновки. Якщо захочеться відразу взятися за нову справу, не відмовляйте собі в цьому. Але не забудьте і відпочити.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в серпні у фінансовому плані за картами Таро.