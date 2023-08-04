Честность превыше всего: какие знаки Зодиака совершенно не умеют лгать

Эти знаки считают, что горькая правда лучше сладкой лжи

Есть знаки Зодиака, способные не просто часто обманывать, а нагло врать прямо в лицо, а есть те, для кого такое поведение совершенно неприемлемо, потому что честность и искренность для них всегда будут на первом месте.

В материале Focus астрологи назвали представителей зодиакального круга, которые совершенно не умеют обманывать и считают, что горькая правда всегда будет лучше, чем сладкая ложь.

Три знака Зодиака, не умеющие лгать

Овен

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, врут весьма неправдоподобно, поэтому оказываются в неловкой ситуации. Овны знают, что ложь и обман по итогу не приведут ни к чему хорошему, поэтому находят в себе сили сказать всю правду собеседнику, какой бы она не была.

Дева

Представители этого зодиакального круга ловко умеют определять лгунов, но сами врут совершенно неумело, поэтому даже не стараются. Для Дев честность и доверие всегда будут на первом месте и они требуют, чтобы окружающие также следовали такому принципу.

Рыбы

Люди-Рыбы не способны обманывать и лгать, потому что не видят в этом никакого смысла, они довольно открытые с людьми и способны высказать все и сразу. Этот знак считает, что ложь является признаком слабости.

"Телеграф" писал ранее, какие знаки Зодиака никогда не выполняют своих обещаний. Астрологи не советуют рассчитывать на них.