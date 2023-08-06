Ситуация изменилась: на Землю несется еще одна мощная магнитная буря

После этого шторма ожидается долгожданное затишье

За последние недели многие метеочувствительные земляне уже порядочно утомились от повышенной геомагнитной активности, однако магнитные бури все никак не закончатся, — и еще один шторм силой до 7 баллов ожидается уже со дня на день.

Об этом можно судить по данным сервиса Meteoagent, который составляет прогнозы на основе информации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца и Центра прогноза космической погоды.

Хотя ранее сообщалось, что после магнитной бури 4-5 августа геомагнитная обстановка успокоится, ситуация изменилась, — и 7-8 августа ожидается еще одна буря силой в 5-7 баллов.

Календарь магнитных бурь на август 2023

Самые сильные магнитные колебания ожидаются утром 8 августа, — ночью они могут достигнуть силы в 6 баллов, а с 9 до 11 утра усилиться до 7 баллов.

Прогноз по часам, какой будет магнитная буря 8 августа

Однако учитывайте, что обстановка ближе к этому времени еще может измениться.

Как известно, магнитной бурей считаются магнитные колебания силой от 5 баллов, — они уже способны влиять на работу спутников и электросетей на Земле. Влияние геомагнитных штормов на человека научно не доказано, но многие метеочувствительные люди утверждают, что чувствуют недомогание во время магнитных бурь.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что поможет пережить магнитную бурю.