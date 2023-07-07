Землю накрыла череда магнитных бурь (график)
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Хотя эксперты обещали метеочувствительным людям относительно спокойную геомагнитную обстановку в начале июля, прогнозы снова не сбылись, — уже в пятницу, 7 июля, Землю накрыла магнитная буря, и вслед за ней ожидаются еще два шторма.
Об этом можно судить по данным сервиса Meteoagent, которые основывается на информации Центра прогноза космической погоды и Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
Прошлая сильная магнитная буря была 3 июля, и после нее обещали передышку до 12 июля, однако обстановка изменилась.
Так, свежий график магнитных бурь на июль сейчас выглядит следующим образом:
- 7 июля, — магнитная буря силой в 5 баллов;
- 8 июля, — колебания силой в 4 балла;
- 9 июля, — 5 баллов;
- 12-13 июля, — 5 баллов.
После этого прогнозы обещают передышку до конца месяца, — однако это предварительные данные, и ближе к датам они могут уточняться.
Как известно, магнитной бурей считаются колебания силой от 5 баллов, — такие геомагнитные штормы могут несущественно влиять на работу электросетей и спутников, также некоторые метеочувствительные люди чувствуют во время них недомогание и слабость. Однако некоторые жалуются на плохое самочувствие и во время 4-бальных колебаний.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как улучшить самочувствие во время магнитных бурь.