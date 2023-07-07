Землю накрила низка магнітних бур (графік)

Якщо у вас несподівано почалася мігрень, причина може бути в цьому

Хоча експерти обіцяли метеочутливим людям відносно спокійну геомагнітну обстановку на початку липня, прогнози знову не справдилися, — вже в п’ятницю, 7 липня, Землю накрила магнітна буря, і слідом за нею очікуються ще два шторми.

Про це можна судити за даними сервісу Meteoagent, що спирається на інформацію Центру прогнозу космічної погоди та Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Минула сильна магнітна буря була 3 липня, і після неї обіцяли перепочинок до 12 липня, проте ситуація змінилася.

Так, свіжий графік магнітних бур на липень зараз виглядає так:

7 липня — магнітна буря силою в 5 балів;

8 липня — коливання силою в 4 бали;

9 липня — 5 балів;

12-13 липня — 5 балів.

Після цього прогнози обіцяють перепочинок до кінця місяця, проте це попередні дані, і ближче до дат вони можуть уточнюватися.

Календар магнітних бур на липень 2023

Як відомо, магнітною бурею вважаються коливання силою від 5 балів — такі геомагнітні шторми можуть несуттєво впливати на роботу електромереж та супутників, також деякі метеочутливі люди відчувають під час них нездужання та слабкість. Проте дехто скаржиться на погане самопочуття і під час 4-бальних коливань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як покращити самопочуття під час магнітних бур.