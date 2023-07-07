Наполегливість Сонця вражає: чи будуть на Землі магнітні бурі найближчими днями
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Сонячна пляма настільки велика, що її можна побачити з Марса
Нещодавно астросиноптики виявили на Сонці велику гігантську пляму AR3363, яка вже скоро "покаже своє обличчя".
Як повідомляє Spaceweather, вчені впевнені, що AR3363 може стати причиною нової слабкої магнітної бурі на Землі вже сьогодні, 7 липня.
За даними Meteofor, найближчими днями, 7-9 липня, магнітне поле Землі турбуватимуть лише невеликі збурення 2-4 балів потужності. Особливо, максимальний рівень збурення прогнозується у п'ятницю з 18:00.
Слід нагадати, що магнітною бурею вважаються коливання від 5 до 10 балів.
Такої ж думки припускаються і фахівці з сонячної лабораторії Tesis.xras.
З пізнього вечора п'ятниці, 7 липня, і до ранку суботи, 8 липня, астросиноптики прогнозують збурення 4 балів потужності. Після цього на Землі запанує геомагнітна "тиша".
Водночас, вчені нагадують оновлений графік магнітних бур на липень і зауважують, що в ньому відбулись несерйозні зміни.
4-бальна буря, яку чекали 9 липня, зникла з графіку. Тож, у другому місяці літа земляни чекають лише на слабку дводенну магнітну бурю — 12-13 липня.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на світилі за останній 21 рік було виявлено максимальну кількість сонячних плям.