Настойчивость Солнца поражает: будут ли на Земле магнитные бури в ближайшие дни

Солнечное пятно настолько велико, что его можно увидеть с Марса

Недавно астросиноптики обнаружили на Солнце большое гигантское пятно AR3363, которое уже скоро "покажет свое лицо".

Ученые уверены, что AR3363 может стать причиной новой слабой магнитной бури на Земле уже сегодня, 7 июля.

Пятно AR3363

По данным Meteofor, в ближайшие дни, 7-9 июля, магнитное поле Земли будут беспокоить лишь небольшие возмущения 2-4 баллов мощности. Особенно максимальный уровень возмущения прогнозируется в пятницу с 18:00.

График магнитных бурь на 7-9 июля

Следует напомнить, что магнитной бурей считаются колебания от 5 до 10 баллов.

Такого же мнения предполагают и специалисты по солнечной лаборатории Tesis.xras.

С позднего вечера пятницы, 7 июля, и до утра субботы, 8 июля, астросиноптики прогнозируют возмущение 4 баллов мощности. После этого на Земле воцарится геомагнитная "тишина".

График магнитных бурь на 7-9 июля

В то же время ученые напоминают обновленный график магнитных бурь на июль и отмечают, что в нем произошли несерьезные изменения.

4-балльная буря, которую ждали 9 июля, исчезла из графика. Во втором месяце лета земляне ждут лишь слабую двухдневную магнитную бурю — 12-13 июля.

График магнитных бурь в июле 2023

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на светили за последний 21 год было обнаружено максимальное количество солнечных пятен.