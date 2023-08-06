Ситуація змінилася: на Землю несеться ще одна потужна магнітна буря

Після цього шторму очікується довгоочікуване затишшя

За останні тижні багато метеочутливих землян втомилися від підвищеної геомагнітної активності, проте магнітні бурі все ніяк не закінчаться, і ще один шторм силою до 7 балів очікується вже з дня на день.

Про це можна судити за даними сервісу Meteoagent, який складає прогнози на основі інформації Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця та Центру прогнозу космічної погоди.

Хоча раніше повідомлялося, що після магнітної бурі 4-5 серпня геомагнітна обстановка заспокоїться, ситуація змінилася — і 7-8 серпня очікується ще одна буря силою в 5-7 балів.

Календар магнітних бур на серпень 2023

Найсильніші магнітні коливання очікуються вранці 8 серпня — вночі вони можуть досягти сили у 6 балів, а з 9 до 11 ранку посилитись до 7 балів.

Прогноз по годинах, якою буде магнітна буря 8 серпня

Однак, враховуйте, що обстановка ближче до цього часу може змінитися.

Як відомо, магнітною бурею вважаються магнітні коливання силою від 5 балів — вони вже здатні впливати на роботу супутників та електромереж на Землі. Вплив геомагнітних штормів на людину науково не доведено, але багато метеочутливих людей стверджують, що відчувають нездужання під час магнітних бур.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що допоможе пережити магнітну бурю.