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Таропрогноз на 16 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 16 августа
Прогноз Таро, чего всем ждать 16 августа. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В среду, 16 августа 2023 года, некоторые окажутся в плену иллюзий и депрессивных мыслей, однако другие наоборот будут полны сил добиваться успехов.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на шестнадцатый день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Рыцарь кубков, Четверка кубков, Королева мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Рыцарь кубков

В этом положении карта предупреждает об опасных иллюзиях и отмененных планах, трудностях в налаживании контактов. Достичь желаемого в среду будет сложно, Вы можете быть эмоционально нестабильны и склонны убегать от реальности.

Четверка кубков

Эта карта говорит, что в среду Вы будете несколько отрешены от мира и благ, которые он предлагает. Может накатить тоска, — немножко можно погрустить, но не пропустите, замкнувшись в себе, блага и возможности, которые Вам предлагает вселенная.

Королева мечей

Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. Положитесь на свою интуицию, она подскажет Вам, как поступить лучше.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в августе по картам Таро.

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