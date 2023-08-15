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Таропрогноз на 16 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що всім чекати 16 серпня
Прогноз Таро, на що всім чекати 16 серпня. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У середу, 16 серпня 2023 року, деякі опиняться в полоні ілюзій і депресивних думок, проте інші, навпаки, будуть сповнені сил добиватися успіхів.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на шістнадцятий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Лицар кубків, Четвірка кубків, Королева мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Лицар кубків

У цьому положенні карта попереджає про небезпечні ілюзії та скасовані плани, труднощі в налагодженні контактів. Досягти бажаного в середу буде складно, Ви можете бути емоційно нестабільні та схильні тікати від реальності.

Четвірка кубків

Ця карта каже, що у середу Ви будете дещо відчужені від миру та благ, які він пропонує. Може накотити туга, — трошки можна посумувати, але не пропустіть, замкнувшись у собі, блага та можливості, які Вам пропонує всесвіт.

Королева мечів

Це королева сили та незалежності, вона керується розумом, а не серцем, а тому їй супроводжує успіх у справах та роботі. Покладіться на свою інтуїцію, вона підкаже Вам, як вчинити краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти в серпні картами Таро.

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