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Таропрогноз на 18 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 18 августа
Прогноз Таро, чего всем ждать 18 августа. Фото telegraf.com.ua

День должен быть весьма благоприятным

В пятницу, 18 августа 2023 года, некоторым срочно нужно будет отдохнуть, в то время как у других наоборот будет время для действий и достижения успеха.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на восемнадцатый день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Король жезлов, Колесо Фортуны, Четверка мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Король жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая обещает, что фортуна улыбнется Вам, если Вы приложите усилия для получения желаемого. Также карта может говорить о скором счастливом браке или же получении наследства.

Колесо Фортуны

Уже одно только название карты намекает, что в пятницу Вам крупно повезет. Последний рабочий день недели может принести новый поворот в жизни к лучшему. Если выпадет возможность рискнуть, — действуйте, удача на Вашей стороне.

Четверка мечей

Это карта перерыва между битвами, говорящая о том, что Вам нужен тайм-аут. Возможно, сейчас у Вас полно нерешенных дел, однако нужна передышка, после которой Вы с новыми силами ринетесь в бой. Проведите время наедине с собой, устройте себе отдых от гаджетов, — это пойдет на пользу.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чего ждать каждому знаку Зодиака до конца лета по картам Таро.

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