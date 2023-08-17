Таропрогноз на 18 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

День має бути вельми сприятливим

У п’ятницю, 18 серпня 2023 року, деяким терміново потрібно буде відпочити, тоді як для інших навпаки настане час для дій і досягнення успіху.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на вісімнадцятий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Король жезлів, Колесо Фортуни, Четвірка мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Король жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка обіцяє, що удача посміхнеться Вам, якщо Ви докладете зусиль для отримання бажаного. Також карта може говорити про майбутній щасливий шлюб або отримання спадку.

Колесо фортуни

Вже сама тільки назва карти натякає, що в п'ятницю Вам пощастить. Останній робочий день тижня може принести новий поворот у житті на краще. Якщо випаде можливість ризикнути — дійте, удача на Вашому боці.

Четвірка мечів

Це карта перерви між битвами, що говорить про те, що Вам потрібний тайм-аут. Можливо, зараз у Вас повно невирішених справ, проте потрібен перепочинок, після якого Ви з новими силами ринете в бій. Проведіть час наодинці, влаштуйте собі відпочинок від гаджетів, — це піде на користь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, на що чекати кожному знаку Зодіаку до кінця літа за картами Таро.