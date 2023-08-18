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Таропрогноз на 19 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 19 августа
Прогноз Таро, чего всем ждать 19 августа. Фото telegraf.com.ua

День обещает быть тяжелым

В субботу, 19 августа 2023 года, многие могут оказаться подвержены плохому настроению, могут совершить ошибки и влезть в конфликт.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на девятнадцатый день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Паж мечей, перевернутый Паж пентаклей, Семерка кубков

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Паж мечей

В субботу Вам может быть сложно находить общий язык с людьми и, возможно, Вы услышите критику со стороны окружения или начальства, из-за которой может возникнуть конфликт. Не обостряйте ситуацию и прислушайтесь к критике, это будет Вам полезно.

Перевернутый Паж пентаклей

В начале выходных у Вас может появиться бесшабашное, бунтарское настроение, из-за чего будут очень сложно даваться дела, и могут накатить приступы жалости к себе. Постарайтесь не накручивать, а то еще убедите себя, что против Вас весь мир.

Семерка кубков

В ближайшее время Вы можете погрязнуть в иллюзиях и сделать неверный выбор. Будьте осторожны и не рискуйте, если этого можно избежать.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца лета по картам Таро.

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