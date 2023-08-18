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Таропрогноз на 19 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що всім чекати 19 серпня
Прогноз Таро, на що всім чекати 19 серпня. Фото telegraf.com.ua

День обіцяє бути важким

У суботу, 19 серпня 2023 року, багато хто може бути схильний до поганого настрою, може вчинити помилки і влізти в конфлікт.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на дев’ятнадцятий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Паж мечів, перевернутий Паж пентаклів, Сімка кубків

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Паж мечів

У суботу Вам може бути складно порозумітися з людьми і, можливо, Ви почуєте критику з боку оточення або начальства, через яку може виникнути конфлікт. Не загострюйте ситуацію та прислухайтеся до критики, це буде Вам корисно.

Перевернутий Паж пентаклів

На початку вихідних у Вас може з’явитися безшабашний, бунтарський настрій, через що дуже складно даватимуться справи, і можуть накотити напади жалю до себе. Намагайтеся не накручувати, а то ще переконайте себе, що проти Вас весь світ.

Сімка кубків

Найближчим часом Ви можете зануритися в ілюзії та зробити невірний вибір. Будьте обережні та не ризикуйте, якщо цього можна уникнути.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця літа згідно з картами Таро.

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