Таропрогноз на 19 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу
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День обіцяє бути важким
У суботу, 19 серпня 2023 року, багато хто може бути схильний до поганого настрою, може вчинити помилки і влізти в конфлікт.
Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на дев’ятнадцятий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:
Паж мечів
У суботу Вам може бути складно порозумітися з людьми і, можливо, Ви почуєте критику з боку оточення або начальства, через яку може виникнути конфлікт. Не загострюйте ситуацію та прислухайтеся до критики, це буде Вам корисно.
Перевернутий Паж пентаклів
На початку вихідних у Вас може з’явитися безшабашний, бунтарський настрій, через що дуже складно даватимуться справи, і можуть накотити напади жалю до себе. Намагайтеся не накручувати, а то ще переконайте себе, що проти Вас весь світ.
Сімка кубків
Найближчим часом Ви можете зануритися в ілюзії та зробити невірний вибір. Будьте обережні та не ризикуйте, якщо цього можна уникнути.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця літа згідно з картами Таро.