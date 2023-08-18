Как очистить оконные уплотнители и избавиться от всей грязи подручными средствами: все уже есть на кухне

Обязательно делайте все осторожно

Когда мы моем окна в рамках обычной уборки дома, мы часто упускаем из виду швы и дорожки. Однако важно не пропустить их, так как они накапливают пыль и грязь. Чтобы избавиться от загрязнений, сделайте ставку на экологические ингредиенты. А на какие именно — мы расскажем далее.

С помощью одного простого трюка вы увидите, что чистка оконных уплотнителей не так сложна, как вы думаете, пишет santeplus. Вам понадобится: пылесос, уксус, пульверизатор, использованная зубная щетка, бумажные полотенца, сода и чистая ткань.

Как очистить оконные уплотнители

Первое, что нужно сделать, это немного пропылесосить окна, чтобы избавиться от мусора и пыли. Вы также можете использовать щетку, чтобы убрать грязь, застрявшую в углах.

Далее, чтобы удалить стойкие пятна, прочно въевшиеся в оконные проемы, смочите влажное полотенце пищевой содой, а затем протрите области, пораженные грязью. Оставьте на несколько минут, а затем используйте другую влажную ткань, чтобы смыть соду.

Если грязь и стойкие пятна не исчезли, переходите ко второму этапу. Разведите пол стакана уксуса в литре воды, и перелейте все в пульверизатор, а затем распылите на проблемные места. Протрите все чистой губкой, оставьте на несколько минут, затем промойте влажной тканью. Затем вооружитесь использованной зубной щеткой, чтобы убрать оставшуюся грязь в труднодоступных углах.

Не менее важно уделить внимание и оконным рамам, которые тоже могут загрязниться. Обычно тут достаточно мыльной воды и губки (но не цветной, а белой, чтобы краситель не окрасил пластик). Если же требуется больше, то ранее "Телеграф" рассказывал, как отбелить оконные рамы.