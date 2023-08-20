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Таропрогноз на 21 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 21 августа
Прогноз Таро, чего всем ждать 21 августа. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В понедельник, 21 августа 2023 года, некоторых ждут огорчения и плохое настроение, в то время как для других наступит отличное время для свершений.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать первый день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Тройка мечей, перевернутый Паж кубков, Рыцарь пентаклей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Тройка мечей

Это карта еще называется Владыка печали. Обычно она предвещает драму, потери и большое разочарование, но в перевернутом виде говорит, что удар будет не таким уж и сильным, — возможно, случится что-то плохое, к чему Вы были готовы, или что не так уж важно для Вас. В любом случае, Вы переживете это без серьезных последствий.

Перевернутый Паж кубков

21 августа у Вас может появиться желание убежать от себя и проблем в мир иллюзий, телевидения, алкоголя и других способов забыться. Доверяйте интуиции и не дайте такому настроению пошатнуть Вашу уверенность в себе.

Рыцарь пентаклей

Карта говорит, что в понедельник Вы сможете проявить свою хватку и лучшие качества. Благодаря трудолюбию и напористости Вы сможете продвинуться на пути к достижению поставленных целей, особенно в рабочих вопросах.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.

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