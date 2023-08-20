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Таропрогноз на 21 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що всім чекати 21 серпня
Прогноз Таро, на що всім чекати 21 серпня. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У понеділок, 21 серпня 2023 року, на деяких чекають прикрощі та поганий настрій, тоді як для інших настане чудовий час для звершень.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на двадцять перший день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Трійка мечів, перевернутий Паж кубків, Лицар пентаклів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Трійка мечів

Ця карта ще називається Владика печалі. Зазвичай вона віщує драму, втрати і велике розчарування, але в перевернутому вигляді каже, що удар буде не таким вже й сильним, можливо, станеться щось погане, до чого Ви були готові, або щось, що не так вже й важливо для Вас. У будь-якому випадку Ви переживете це без серйозних наслідків.

Перевернутий Паж кубків

21 серпня у Вас може з’явитися бажання втекти від себе та проблем у світ ілюзій, телебачення, алкоголю та інших способів забутися. Довіряйте інтуїції та не дайте такому настрою похитнути Вашу впевненість у собі.

Лицар пентаклів

Карта каже, що у понеділок Ви зможете проявити свою хватку та найкращі якості. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.

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