Таропрогноз на 21 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок
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Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день
У понеділок, 21 серпня 2023 року, на деяких чекають прикрощі та поганий настрій, тоді як для інших настане чудовий час для звершень.
Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на двадцять перший день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:
Перевернута Трійка мечів
Ця карта ще називається Владика печалі. Зазвичай вона віщує драму, втрати і велике розчарування, але в перевернутому вигляді каже, що удар буде не таким вже й сильним, можливо, станеться щось погане, до чого Ви були готові, або щось, що не так вже й важливо для Вас. У будь-якому випадку Ви переживете це без серйозних наслідків.
Перевернутий Паж кубків
21 серпня у Вас може з’явитися бажання втекти від себе та проблем у світ ілюзій, телебачення, алкоголю та інших способів забутися. Довіряйте інтуїції та не дайте такому настрою похитнути Вашу впевненість у собі.
Лицар пентаклів
Карта каже, що у понеділок Ви зможете проявити свою хватку та найкращі якості. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.