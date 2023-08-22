Грядет ретроградный Меркурий: дата, особенности и главные запреты

Ретроградность Меркурия, по словам астрологов, может рушить многие планы

В августе планета коммуникаций, финансов и путешествий Меркурий входит в ретроградную фазу. В астрологии этот период считают непростым и таким, что нарушает планы и даже негативно отражается на работе техники, а еще способствует повторению различных событий.

Чтобы сезон ретроградного Меркурия прошел для вас комфортно и не принес проблем, можно обратиться к астрологическим рекомендациям. Рассказываем, когда начинается и завершается ретрофаза Меркурия и что не стоит делать в эти дни.

Дата ретроградного Меркурия — с 23 августа по 15 сентября 2023 года. Планета окажется в знаке Дева. По словам астролога Юлии Фолюш, этот Ретромеркурий не будет "злым", а даст возможность наладить рутину и пересмотреть вопросы касательно работы, здоровья.

Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия:

Начинать новую деятельность, проекты, бизнес.

Покупать технику и гаджеты.

Астролог призывает в дни ретрофазы Меркурия по несколько раз проверять информацию, особенно если работаете с документами, цифрами, датами, а также в случае покупки билетов или бронирования путешествия. Кроме того, в эти дни люди могут допускать ошибки в текстах, сообщениях, коммуникациях. По словам Фолюш, в сезон ретроградности Меркурия задерживаются самолеты, автобусы, поезда, о чем тоже стоит помнить.

Что можно делать, когда Меркурий ретрограден:

Закрывать "хвосты", то есть завершать любые неоконченные задачи.

Возобновлять отношения со старыми друзьями, если не хочется потерять связь.

Закрывать нерешенные вопросы со здоровьем.

Проводить генеральную уборку в шкафах и на полках, избавляться от ненужных вещей.

Очищать от устаревшей информации телефоны и другие гаджеты.

Архивировать старые переписки, удаляться из ненужных чатов, отписываться от людей, которые не интересуют.

Осуществлять ранее спланированные поездки и переезды.

Отдавать в ремонт технику, машину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки могут не беспокоиться о влиянии ретроградного Меркурия по крайней мере в ближайшую неделю. Звезды сулят этим везунчикам успех во всех делах.