Наближається ретроградний Меркурій: дата, особливості та головні заборони

Ретроградність Меркурія, за словами астрологів, може руйнувати багато планів

У серпні планета комунікацій, фінансів та подорожей Меркурій входить у ретроградну фазу. В астрології цей період вважають непростим і таким, що порушує плани і навіть негативно відбивається на роботі техніки, а також сприяє повторенню різних подій.

Щоб сезон ретроградного Меркурія пройшов для вас комфортно і не приніс проблем, можна звернутися до астрологічних рекомендацій. Розповідаємо, коли починається та завершується ретрофаза Меркурія і що не варто робити у ці дні.

Дата ретроградного Меркурія – з 23 серпня по 15 вересня 2023 року. Планета опиниться у знаку Діва. За словами астролога Юлії Фолюш, цей Ретромеркурій не буде "злим", а дасть можливість налагодити рутину та переглянути питання щодо роботи, здоров’я.

Що не можна робити під час ретроградного Меркурія:

Починати нову діяльність, проєкти, бізнес.

Купувати техніку та гаджети.

Астролог закликає в дні ретрофази Меркурія кілька разів перевіряти інформацію, особливо якщо працюєте з документами, цифрами, датами, а також у разі купівлі квитків або бронювання подорожі. Крім того, в ці дні люди можуть припускатися помилок у текстах, повідомленнях, комунікаціях. За словами Фолюш, у сезон ретроградності Меркурія затримуються літаки, автобуси, потяги, про що також варто пам’ятати.

Що можна робити, коли Меркурій ретроградний:

Закривати "хвости", тобто завершувати будь-які незакінчені завдання.

Відновлювати стосунки зі старими друзями, якщо не хочеться втратити зв’язок.

Закривати невирішені питання зі здоров’ям.

Проводити генеральне прибирання в шафах і на полицях, позбавлятися непотрібних речей.

Очищати від застарілої інформації телефони та інші гаджети.

Архівувати старі листування, видалятися з непотрібних чатів, відписуватись від людей, які не цікавлять.

Здійснювати раніше сплановані поїздки й переїзди.

Віддавати в ремонт техніку, машину.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки можуть не перейматися через вплив ретроградного Меркурія принаймні найближчого тижня. Зірки обіцяють цим щасливчикам успіх у всіх справах.