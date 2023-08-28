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Таропрогноз на 29 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 29 августа
Прогноз Таро, чего всем ждать 29 августа. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Во вторник, 29 августа 2023 года, некоторых ждут конфликты и серьезные перемены, в то время как другие смогут добиться успехов на работе и достичь гармонии.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать девятый день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Королева пентаклей, Башня, перевернутый Рыцарь мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Королева пентаклей

Эта карта говорит, что вторник для Вас пройдет под знаком уверенности и практичности, — Вы сможете плодотворно поработать на благо себя и своих близких, Ваши труды хорошо окупятся, а на душе у Вас будет гармония.

Башня

Для Вас наступил переломный момент, и в ближайшее время в Вашу жизнь могут прийти перемены. Они могут быть нелегкими, но чем менее охотно Вы будете их принимать, тем более болезненными они станут.

Перевернутый Рыцарь мечей

В этом положении карта говорит, что 29 августа Вы можете быть излишне агрессивны и импульсивны, из-за чего можете спровоцировать конфликты и потерпеть в чем-то неудачу. Постарайтесь держать себя в руках.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца недели по картам Таро.

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