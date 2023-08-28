Таропрогноз на 29 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У вівторок, 29 серпня 2023 року, на деяких чекають конфлікти і серйозні зміни, тоді як інші зможуть добитися успіхів на роботі і досягти гармонії.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на двадцять дев’ятий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Королева пентаклів, Вежа, перевернутий Лицар мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Королева пентаклів

Ця карта каже, що вівторок для Вас пройде під знаком впевненості та практичності, — Ви зможете плідно попрацювати на благо себе та своїх близьких, Ваша праця добре окупляться, а на душі у Вас буде гармонія.

Вежа

Для Вас настав переломний момент, і найближчим часом у Ваше життя можуть увірватися зміни. Вони можуть бути нелегкими, але чим менш охоче Ви їх прийматимете, тим більш болючими вони стануть.

Перевернутий Лицар мечів

У цьому положенні карта каже, що 29 серпня Ви можете бути надмірно агресивними та імпульсивними, через що можете спровокувати конфлікти і зазнати у чомусь невдачі. Намагайтеся тримати себе в руках.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані до кінця тижня за картами Таро.