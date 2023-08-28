Финансовый гороскоп Таро на неделю: Весам могут вернуть долг, а Ракам стоит следить за тратами

Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели

Последние дни августа и первые дни сентября в 2023 году многим могут принести финансовые и профессиональные достижения, однако у некоторых не обойдется и без денежных трудностей.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — перевернутая Пятерка кубков

В перевернутом положении эта карта является добрым знаком. Скоро Вы можете обрести утерянное, — получить новую работу, возобновить деловые контакты, начать дело заново.

Телец — Туз мечей

В финансовом плане эта карта обещает процветание и вызов, приняв который Вы сможете улучшить качество своей жизни. В ближайшую неделю возможно принятие важных решений.

Близнецы — Девятка пентаклей

Также эта карта называется Владыкой материального достатка. В ближайшие дни Вы можете получить вознаграждение за свои труды, при этой не бойтесь начинать что-то новое, ведь удача будет на Вашей стороне.

Рак — перевернутая Смерть

В этом положении карта указывает, что есть какие-то препятствия на пути к успеху в финансовом плане. Постарайтесь переосмыслить траты и доходы.

Лев — перевернутый Король кубков

В перевернутом виде карта предупреждает, — в течение недели возможны утраты, а кто-то из окружения может обмануть, в том числе и в финансовых вопросах.

Дева — Десятка кубков

Это карта счастья, успеха, семейного благополучия, однако она указывает на то, что Ваш успех не обязательно будет материальным, — но Вы в любом случае будете удовлетворены своим положением.

Весы — Правосудие

На следующей неделе Ваши финансовые дела сложатся хорошо, денежный спор может закончиться с выгодным для Вас результатом, Вам могут вернуть долг или выплатить компенсацию.

Скорпион — перевернутое Солнце

На следующей неделе не все может сложиться так, как вы хотите, — на пути к успеху могут возникнуть неожиданные препятствия и отсрочки, в результате чего Вы можете получить посредственный результат, частичный успех вместо полного.

Стрелец — Десятка мечей

Эта карта предсказывает разорение, депрессию, крушение планов, проблемы с деньгами, проигранные судебные процессы. Но не спешите огорчаться, поскольку также она обещает скорый конец черной полосы. Ведь самая темная ночь перед рассветом, помните?

Козерог — перевернутая Семерка пентаклей

У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.

Водолей — Сила

Эта карта предвещает достижение финансового благополучия благодаря труду и развитию задатков.

Рыбы — перевернутая Семерка мечей

В этом положении карта не предвещает подвижек в финансовых и профессиональных делах в ближайшую неделю, — Вы будете настроены пессимистично и сами ничего для этого не станете делать.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане до конца года по картам Таро.