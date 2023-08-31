Таропрогноз на 1 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Пятница, 1 сентября 2023 года, многим принесет возможности, хорошее настроение и успехи, однако у некоторых все же наоборот ознаменуется провалами и раздражительностью.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на первый день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Маг, Звезда, перевернутый Туз кубков

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Маг

Эта карта говорит, что скоро Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое.

Звезда

Эта карта указывает на то, что 1 сентября будет день, когда как никогда легко будет реализовать Ваши мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации. Также попробуйте заняться медитацией, — результаты могут Вас удивить.

Перевернутый Туз кубков

Судьбоносные встречи и блага отсрочиваются, а Ваши надежды и ожидания пока не оправдаются. Карта предупреждает, что в пятницу Вас ждет апатия, раздражительность и перепады настроения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца сентября по картам Таро.