Таропрогноз на 1 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

П’ятниця, 1 вересня 2023 року, багатьом принесе можливості, гарний настрій та успіхи, однак у деяких все ж таки навпаки ознаменується провалами та дратівливістю.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на перший день осені. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Маг, Зірка, перевернутий Туз кубків

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Маг

Ця карта говорить, що скоро Ви можете отримати можливість досягти успіху, вирішити якісь завдання та примножити статки шляхом творчих та частково екстравагантних рішень. Не бійтеся пробувати нове.

Зірка

Ця карта вказує на те, що 1 вересня буде день, коли як ніколи легко буде реалізувати Ваші мрії та таланти. Ви будете "в ресурсі" для самореалізації. Також спробуйте зайнятися медитацією, результати можуть Вас здивувати.

Перевернутий Туз кубків

Доленосні зустрічі та блага відстрочуються, а Ваші надії та очікування поки не виправдаються. Карта попереджає, що в п’ятницю на Вас чекає апатія, дратівливість та перепади настрою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця вересня за картами Таро.