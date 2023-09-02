Как вырастить тую из ветки: простой способ под силу и новичку

Рассказываем, как выбрать черенок туи для размножения и что с ним делать дальше

Некоторые виды туи достигают до 20 метров высоту, если их вовремя не обрезать, а другие — растут до 60 см. Это растение семейства кипарисовых широко используется в ландшафтном дизайне для создания живых изгородей и декоративных насаждений. Кстати, на весну можно сделать на участке и живую изгородь из клематиса, это очень красиво и его еще не поздно посадить.

Туя же сохраняет зеленый цвет в течение всего года. Тот вид, который распространен в Украине (туя западная), устойчив к морозам, хорошо переносит подстригание и задымление выхлопными газами, поэтому владельцы участков часто высаживают его вдоль дорог. Как размножить тую черенками, рассказывает канал "Сучасна дача".

Как вырастить тую из веточки — пошагово

Для начала выберите черенок. Его длина должна составлять около 5-8 см, на веточке должно быть не менее трех боковых побегов.

Дальнейшие шаги такие:

оставьте только верхние веточки, удалив нижние;

срежьте оставшиеся концы черенков наполовину;

погрузите веточки в раствор синтетического или биостимулятора роста, это будет способствовать более быстрому укоренению черенка;

поместите черенок в грунтовую смесь и слегка утрамбуйте.

Грунтовая смесь должна состоять из 1 части дерновой земли, 1 части торфа и 2 частей песка. Стимуляторы роста и грунт вы можете приобрести в специализированных цветочных отделах.

Полейте черенок и сделайте "парник" — накройте обрезанной пластиковой бутылкой, чтобы сохранять температуру около 25 градусов. Через неделю начинайте на некоторое время снимать парник, обрызгивая веточки водой и оставляя проветриваться на некоторое время.

Постепенно увеличивайте время проветривания — сначала это 2-3 часа, затем 5-6 часов, затем 8-9, чтобы черенок постепенно привыкал к окружающей среде. Если вы хотите высадить тую на участок, то на постоянное место ее можно пересадить после успешного приживления. Об этом будет свидетельствовать появление тонких корней.

Как вырастить тую из ветки в домашних условиях

Способ, как сажать тую в горшке, аналогичен описанному выше. Чтобы вырастить тую в квартире, вы можете использовать не пластиковую бутылку, а пленку. Ее можно закрепить над горшком на планочки, которые нужно воткнуть в землю по периметру горшка.

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