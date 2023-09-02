Як виростити тую з гілки: простий спосіб під силу і новачкові

Розповідаємо, як вибрати живець туї для розмноження і що з ним робити далі

Деякі види туї досягають до 20 метрів заввишки, якщо їх вчасно не обрізати, а інші ростуть до 60 см. Ця рослина сімейства кипарисових широко використовується в ландшафтному дизайні для створення живоплотів та декоративних насаджень. До речі, на весну можна зробити на ділянці і живопліт з клематису, це дуже красиво і його ще не пізно посадити.

Туя зберігає зелений колір протягом усього року. Той вид, що поширений в Україні (туя західна), він стійкий до морозів, добре переносить підстригання та задимлення вихлопними газами, тому власники ділянок часто висаджують його вздовж доріг. Як розмножити тую живцями, розповідає канал "Сучасна дача".

Як виростити тую з гілочки — покроково

Для початку виберіть живець. Його довжина повинна становити близько 5-8 см, на гілочці має бути не менше трьох бічних пагонів.

Подальші кроки такі:

залиште тільки верхні гілочки, видаливши нижні;

зріжте кінці живців, що залишилися, наполовину;

зануріть гілочки в розчин синтетичного або біостимулятора росту, це сприятиме скорішому вкоріненню живця;

помістіть живець у ґрунтову суміш і злегка утрамбуйте.

Ґрунтова суміш повинна складатися з 1 частини дернової землі, 1 частини торфу та 2 частин піску. Стимулятори росту та ґрунт ви можете придбати у спеціалізованих квіткових відділах.

Полийте живець і зробіть "парник" — накрийте обрізаною пластиковою пляшкою, щоб зберігати температуру близько 25 градусів. Через тиждень починайте на деякий час знімати парник, оббризкуючи гілочки водою і залишаючи провітрюватися на деякий час.

Поступово збільшуйте час провітрювання — спочатку це 2-3 години, потім 5-6 годин, потім 8-9, щоб живець поступово звикав до навколишнього середовища. Якщо ви хочете висадити тую на ділянку, то на постійне місце її можна пересадити після успішного приживлення. Про це свідчить поява тонкого коріння.

Як виростити тую з гілки в домашніх умовах

Спосіб, як садити тую в горщику, аналогічний описаному вище. Щоб виростити тую в квартиру, ви можете використовувати не пластикову пляшку, а плівку. Її можна закріпити над горщиком на планочки, які потрібно встромити в землю по периметру горщика.

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