Таропрогноз на 5 сентября 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Во вторник, 5 сентября, на некоторых может накатить тоска, однако для большинства других это будет очень благоприятный и успешный день.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на пятый день осени. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Верховная жрица, Шестерка пентаклей, Четверка кубков

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Верховная жрица

Во вторник могут случиться перемены, которых Вы не ожидаете, и с высокой вероятностью они будут положительными, — карта советует прислушиваться к своему внутреннему голосу, быть добродетельным и внимательным.

Шестерка пентаклей

Эта карта также известна как Владыка материального преуспевания или просто Щедрость. Во вторник у Вас будет благоприятный день для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.

Четверка кубков

В ближайшее время Вы будете несколько отрешены от мира и благ, которые он предлагает. Может накатить тоска, — немножко можно погрустить, но не пропустите, замкнувшись в себе, блага и возможности, которые Вам предлагает вселенная.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца по картам Таро.