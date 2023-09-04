Таропрогноз на 5 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У вівторок, 5 вересня, на деяких може накотити туга, проте для більшості інших це буде дуже сприятливий та успішний день.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на п’ятий день осені. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Верховна жриця, Шістка пентаклів, Четвірка кубків

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Верховна жриця

У вівторок можуть статися зміни, на які Ви не очікуєте, і з високою ймовірністю вони будуть позитивними, — карта радить прислухатися до свого внутрішнього голосу, бути доброчесним і уважним.

Шістка пентаклів

Ця карта також відома як Владика матеріального процвітання або просто Щедрість. У вівторок Ви матимете сприятливий день для вкладень. Також допоможіть тому, хто цього потребує, — добро повернеться до Вас добром.

Четвірка кубків

Найближчим часом Ви будете дещо відчужені від миру та благ, які він пропонує. Може накотити туга, — трошки можна посумувати, але не пропустіть, замкнувшись у собі, блага та можливості, які Вам пропонує всесвіт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.